KOBİ’ye kefaletsiz 20 milyon lira kaynak

SABAH Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Türkiye'nin potansiyeli ve ihracatın finansmanı" panelinde konuşan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, İGE olarak 20 bankayla protokol imzalayacaklarını duyurdu. Ekimden itibaren çoklu banka sistemine geçeceklerini belirten Akdeniz, 20 bankayla yapılan protokol çerçevesinde 20 milyar liraya yakın kredi hacmi yaratılmasının beklendiğini ifade etti.Kredi değil kefalet verdiklerini belirten Akdeniz, şöyle konuştu: "Kefalet üretmek için 2.5 milyonluk özkaynağımız var. Bir de Hazine kaynağı var. İlk etapta kefalet için özkaynağımızın 840 milyonluk kısmını ayırdık. Bu kaynakla 12 milyarlık kefalet, 13.3 milyarlık kredi yaratmayı hedefledik. Bu destek 31 Aralık'a kadar geçerli. Eximbank'a başvuran KOBİ'ler gerekli şartları sağlıyorsa, ilave teminat vermeden bu krediyi kullanabiliyor. 15 milyon üst limit var. Bunu 20 milyon TL'ye çıkaracağız .13.3 milyarlık paketin yüzde 30'unu da KOBİ üstü firmalara kullandırmak yönünde pazartesi önerimiz olacak, yönetimde değerlendireceğiz."Akdeniz, Hazine ile de protokol imzaladıklarını, burada da 26 milyar liralık kredi hacmi yaratacaklarını anlattı. Türkiye'de finansman konusunda tasarruf yetersizliği nedeniyle sorun yaşandığını hatırlatan Akdeniz, "Burada tek seçenek bankalar oluyor. Orada da teminat sorunu çıkabiliyor. İGE, bu noktada ihracatçılara destek vermek için kuruldu" dedi.Türkiye'de her bin firmanın 998'inin KOBİ olduğunu anlatan Akdeniz, istihdamın yüzde 72'sinin, cironun yüzde 50'sinin, ihracatın yüzde 37'sinin KOBİ'ler tarafından gerçekleştiğini ancak işletmelerin bankalardan aldıkları kredilerin payının düşük olduğuna işaret etti.Akdeniz, ihracatın GSYH'ye yüzde 25 katkı sağladığını belirtirken, ihracat kredilerinin payının yüzde 12 olduğunu, bunun da yarısının Eximbank tarafından kullandırıldığını söyledi. Akdeniz, bankaların ihracata kullandırdığı kredilerin payının yüzde 6 olduğunu vurguladı. Akdeniz, İGE'nin toplam kredilerde ihracat kredilerinin, ihracat kredileri içinde de KOBİ'lerin payını artırmayı amaçladığını anlattı.Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Yıldız Özkök, 2010'dan bu yana üniversitenin öğrenci aldığını belirterek, "Teknofest'e en fazla proje başvurusu yapan vakıf üniversiteleri arasında ilk sıradadır" dedi. Özkök, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinin mezun olduklarında iş aramak gibi bir problem yaşamadıklarını, OSB'lerde staj yapan öğrencilerin orada çalışmaya başladığını anlattı. Kalyon Garaj ve teknokent kurduklarını anlatan Özkök, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini anlattı. İhracat rakamlarının ocak-temmuz arasında 135 milyar dolar olduğunu hatırlatan Özkök, "Amazon'un yıllık ihracatımızın 3 katı cirosu var. Keza Apple da öyle... Global 2000 şirket arasında genellikle teknoloji şirketleri var. Bu nedenle inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliğinde katma değerli ürün üretmek çok önemli. İhracatımızı bu şekilde artırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.GaziantepOSB Başkanı Cengiz Şimşek, bölgede 270 bin kişinin çalıştığını, Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 5'ini kullandıklarını, enerjiye 2 milyar dolara yakın para ödediklerini anlattı. Gaziantep OSB'de genellikle emek ve enerji yoğun alanlarda çalışan fabrikalar olduğunu vurgulayan Şimşek, "Son yaşanan fiyat artışları rekabet gücünü azalttı. Biz gaz ve elektrik maliyetlerini azaltmak için güneş enerjisini teşvik ettik. 300 megavata kadar güneş enerjisi kuruluşuna izin verdik. 180 megavatı çalışır durumda... Türkiye'de güneşe en hızlı izin veren OSB konumuna geldik. Petrol fiyatları yükseldiğinde sanayicilerimizin bundan daha az etkilenmesi için bağlantı yollarını yapıyoruz, yolu kısaltmaya çalışıyoruz. Teknokent'in ikinci etabının ihalesini sene sonuna yapacağız" diye konuştu.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem, ihracatçının desteklerinin kullanıcı dostu olması için İGE ve Eximbank ile ortak inisiyatif geliştirip prefinansman kredisi sağlamaya yönelik çalışmalarını hızlandırdıklarını böylece ihracatçının harcama yapmadan destek almasının sağlanacağını söyledi. Özdem, ihracat desteklerinde bir sadeleşmeye gittiklerini ve tüm destekleri tek kararda topladıklarını söyledi. Özdem, böylece ihracatçının tek metne bakarak hangi desteği alabileceğini gördüğünü ve yönetmek için de sadeleşmenin kolay olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra tüm destekleri yüzde 50 oranında sabitlediklerini, daha önce farklı baremler olduğunu hatırlatan Özdem, şunları söyledi: "Yine URGE projelerinde yüzde 75 oranında destek var. Yani destekler yüzde 50-75 oranında tek çerçeveye getirildi. Ancak hedef ülkeler için ayrıca desteklere 20-25 puanlık ilave destek vereceğiz. Bir de hedef sektörler içinde yer alıyorsa ihracatçının hedefi bir ilave destek daha almaya hak kazanıyor." Desteklerin yapısının önce harcamayı yapıp ondan sonra alınması şeklinde olduğunu dile getiren Özdem, "İhracatçının ödemeyi alması 3-7 ayı bulabiliyor. Biz Eximbank ve İGE ile ortak inisiyatif geliştirip prefinansman kredisi sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu desteklerin bir miktar daha kullanıcı dostu olması yönünde adım atmış olacağız. Ayrıca diğer bir yeni destek hedefimiz çok kanallı mağazaların yurtdışında rekabetçi olmasına yönelik hazırlanıyor. Türkiye'de belli bir sayıya ulaşmış perakende zincirlerinin yurtdışında daha güçlü olması için patent, kira gibi önemli destekler sağlayacağız. Ayrıca ihracat konsorsiyumunu yazdık 10 milyon TL gibi destek vereceğiz. Yani profesyonel bazı grupların ortaya çıkıp sadece üretim yapmak isteyenlerin ürünlerini yurtdışına ulaştırmalarına destek sağlayacağız. Son olarak da bir şirketin ihracat yol haritasının oluşturulması ve bu ihracat yolculuğuna yön verilmesi için danışmanlarla çalışmaları için destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.İhracat Seferberliği Zirvesi'nin özel oturumunda konuşan Seyev Yönetim Kurulu Başkanı Seda Yekeler, 17 yıldır ihracat seferberliğine destek olduklarını söyledi. 'Dilimin sınırları, dünyanın sınırları' diyerek, dünyayı dünyanın dili ile takip etmek konusunda Türkiye'de gönüllü çalışmalar yaptıklarını anlatan Yekeler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ikinci dil olarak anlayıp konuşamayan ülkeler sıralamasında en başta geliyor. Ancak ihracat seferberliğinde dil bilmek çok önemli. İhracat konusunda da bu kadar ilerleme kat etmişken, dili de öğrenmek gerekiyor. İhracatta rekor kırıyoruz, İngilizceden sınıfta kalıyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz bunun için de dil lazım, ekonominin düzelmesi için de dil lazım. Dil edinmek, bir yetenek değil beceridir."WWB E-Ticaret Ajans Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu, "Yeni Dünyanın Ticaret Sırrı: E-İhracat" başlıklı konuşmasında, pandemiyle ivme kazanan online perakendenin gücünün yadsınamayacağının altını çizdi. Yağlıcıoğlu, şunları söyledi: "E-ticaret hacmi dünyada şu an 5 trilyon dolar, 2018 yılı ile kıyaslandığında yüzde 42'lik bir artış söz konusu. Bu alanda dünya devleri Aliexpress, Amazon, eBay'den sonra, Türkiye'den çıkan Trendyol, Getir markaları bizim de bu alanda iddialı olduğumuzu gösteriyor. Mobil uygulamalarda önde gelen ülkeler arasında olmamıza rağmen, e-ihracat henüz yüzde 1 seviyelerinde. Tüm büyük e-ticaret pazar yerlerine Türk ürünleri girebilir. Kolay ihracat platformu bize çok iyi bilgi sağlıyor."