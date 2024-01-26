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Giriş Tarihi: 26.1.2024 11:34 Son Güncelleme: 26.1.2024 11:42

Kocaispir: OSB’lerde istihdam projelerini geliştireceğiz

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) sanayiciler ile bir araya geldi. Başkan Kocaispir, organize sanayi bölgelerini destekleyeceklerinin sözünü verdi. Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü Kocaispir’e AOSB olarak yaptıkları çalışmaları anlatırken, sanayicilerin talep ve beklentilerini aktardı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kocaispir: OSB’lerde istihdam projelerini geliştireceğiz

Başkan Kocaispir misafirperverlikleri için Sütçü ve yönetimine teşekkür ederek, "Sanayici ve iş insanlarımızın çalışmalarını yakından izliyorum. Şehre katma değer üreten sanayicilerimizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sorunların çözümü için gayret göstereceğim. Sanayici ve iş insanlarımızla uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ

Konuşmasının devamında organize sanayi bölgelerini kalkındırmadan Adana'nın kalkınamayacağını dile getiren Başkan Kocaispir, "OSB'lerle üretimin artması için istihdam projeleri geliştireceğiz. Özellikle iş alanlarında, sanayicilikte bizlerden ne talep edildiyse biran evvel yerine getirmeye çalışacak organize sanayi bölgelerini destekleyeceğiz. Birlikte üreteceğiz, birbirimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.

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Kocaispir: OSB’lerde istihdam projelerini geliştireceğiz
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