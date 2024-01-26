Kocaispir: OSB’lerde istihdam projelerini geliştireceğiz

Başkan Kocaispir misafirperverlikleri için Sütçü ve yönetimine teşekkür ederek, "Sanayici ve iş insanlarımızın çalışmalarını yakından izliyorum. Şehre katma değer üreten sanayicilerimizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sorunların çözümü için gayret göstereceğim. Sanayici ve iş insanlarımızla uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ

Konuşmasının devamında organize sanayi bölgelerini kalkındırmadan Adana'nın kalkınamayacağını dile getiren Başkan Kocaispir, "OSB'lerle üretimin artması için istihdam projeleri geliştireceğiz. Özellikle iş alanlarında, sanayicilikte bizlerden ne talep edildiyse biran evvel yerine getirmeye çalışacak organize sanayi bölgelerini destekleyeceğiz. Birlikte üreteceğiz, birbirimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.