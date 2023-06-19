Koleksiyon ihracatının payını % 50’ye çıkaracak

Ellinciyılını kutlayan Koleksiyon Mobilya, ikinci 50 yıl için yatırımlara hız verdi. İhracatın halen yüzde 25 olan ciro içerisindeki payını, 5 yıl içerisinde yüzde 50'ye çıkarmayı hedefleyen Koleksiyon Mobilya, sektöre değer kazandıracak fikirleri bir araya getirecek girişim sermayesi yatırım fonu kurmak için de hazırlıklara başladı.İlk 50 yılda "hayatın her anına dokunan" bir marka olduklarını anlatan Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan, "İkinci 50. yılımıza girerken, markamızın hem ülkemizde hem de dünyada etkinliğini daha artırmaya odaklandık. Bu zamana kadar Amerika ve Avrupa'da önemli deneyimler elde ettik. Şimdi de bu deneyimlerimizle beraber yurtdışı pazarlarında daha da büyüyeceğiz" dedi. Koleksiyon Mobilya'nın satışlarının yüzde 25'inin yurtdışına olduğunu belirten Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan ise beş yılda bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Malhan, "Şu an mobilya sektörünün gerçekleştirdiği ihracat kilo başı 2.5 dolar. Bizim bazı ürünlerimizin ihracat değeri 24 dolar, ortalamada ise 10-11 dolar" dedi.SUFİİ (Sustainable Furniture Innovation Investment-Sürdürülebilir Mobilya İnovasyon Yatırım) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Koleksiyon Mobilya yeşil ekonomi, yeşil sanayi, yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, bioteknoloji alanında sürdürülebilir materyal ve hammadde alanlarına yatırım yapacak. Tekirdağ'da bulunan üretim tesisinin çatısına güneş panellerinin dizilim yatırımı yapıldığını belirten Doruk Malhan, "Tüm filomuzu elektrikli araçlara dönüştürdük. Hedefimiz 2030'da sadece karbon nötr olmayı başarmayı değil, pozitife de geçmek" dedi.