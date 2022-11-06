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Giriş Tarihi: 6.11.2022 11:20 Son Güncelleme: 6.11.2022 11:28

Kombisini açmayan komşuya kötü haber

Kombisini açmayan komşuya kötü haber

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısınmak için kombiler açılmaya başladı. Komşusu kombi yakmayanların hakları da merak konusu oldu. Konuya ilişkin hukuki düzenlemelere göre, belli sıcaklıkta herkes kombisini açmak zorunda olup kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunmakta.

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, konunun hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

"SICAKLIK GENELLİKLE 15 DERECE"

Her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatan Akipek, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

Akipek, bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor.

Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşuluk ilişkileri bakımından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor. Yine kanunun 33'üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim de komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir. Normalde aylık 500 liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir."

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Kombisini açmayan komşuya kötü haber
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