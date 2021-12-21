Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kompost üretim tesisi faaliyette! Organik gübre üretecek
Giriş Tarihi: 21.12.2021 15:34 Son Güncelleme: 21.12.2021 15:59

Kompost üretim tesisi faaliyette! Organik gübre üretecek

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Kompost üretim tesisi faaliyette! Organik gübre üretecek

Sıfır atık ve geri dönüşüme yönelik yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi Kompost Üretim Tesisi kurdu. Tesis sayesinde aşevi ve semt pazarlarındaki atıklar, organik gübreye dönüştürülecek. Ardından bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak

Pendik Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüme yönelik yatırımlarına bir yenisini ekledi. Kompost Üretim Tesisi kurdu. Faaliyete geçen tesis sayesinde aşevi ve semt pazarlarındaki atıklar, organik gübreye dönüştürülecek.

Ardından bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak. Haftalık 3 bin 500 litre organik ve biyobozunur atık işleme kapasitesine sahip kompost makinesi, atık gıdaları organik gübreye dönüştürecek. Belediyeye ait aşevi ve semt pazarlarındaki organik atıklar tesise gelecek ve parçalama, fermantasyon ve bekletme süreçlerinden geçecek. Daha sonra toprak zenginleştirme süreci sonucunda elde edilecek organik gübre, Pendik genelindeki bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kompost üretim tesisi faaliyette! Organik gübre üretecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA