Kompost üretim tesisi faaliyette! Organik gübre üretecek

Pendik Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüme yönelik yatırımlarına bir yenisini ekledi. Kompost Üretim Tesisi kurdu. Faaliyete geçen tesis sayesinde aşevi ve semt pazarlarındaki atıklar, organik gübreye dönüştürülecek.

Ardından bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak. Haftalık 3 bin 500 litre organik ve biyobozunur atık işleme kapasitesine sahip kompost makinesi, atık gıdaları organik gübreye dönüştürecek. Belediyeye ait aşevi ve semt pazarlarındaki organik atıklar tesise gelecek ve parçalama, fermantasyon ve bekletme süreçlerinden geçecek. Daha sonra toprak zenginleştirme süreci sonucunda elde edilecek organik gübre, Pendik genelindeki bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak.