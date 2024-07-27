Kömürhan GES’te sona yaklaşıldı

Elazığ Kömürhan Güneş Enerji Santrali Projesi'nde sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla Kömürhan Köprüsü'nün enerjisini güneş enerji santrali karşılayacak. Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelleri 16 ili birbirine bağlayarak stratejik bir konumda yer alıyor. Toplam uzunluğu 660 metre, pilon yüksekliği 168.5 metre olan köprü tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4'üncü sırada yer alıyor. Ağustos ayında hizmete girecek olan Kömürhan Güneş Enerji Santrali yıllık 1 milyon 846 bin 800 kilovat saat enerji üreterek KömürhanTüneli'nin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak ve yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enerji tüketiminden tasarruf edilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurdukları güneş enerji santralleri çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söylemişti.