Konaklama vergisi yeni yıldan itibaren başlıyor

Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe giriyor. Yüzde 2 olarak belirlenen konaklama vergisi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme ve sunulan bütün hizmetleri kapsıyor. Öğrenci yurtları, pansiyonlar ve kamplarda öğrencilere verilen hizmetler vergiden istisna tutulacak. "Her şey dahil" konseptli hizmetler vergi kapsamında yer alacak.Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı. Uygulamada hizmetten yararlananın uyruğuna bakılmayacak. Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti vergiye tabi olacak. Konaklama tesisinde geceleme hizmeti almayanlara verilen hizmetler vergiye tabi olmayacak. Bu kapsamda sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri vergi kapsamında tutulmayacak.