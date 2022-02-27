Konfor Grup’tan ‘Birlikte Kazanalım’ projesi

Konfor Grup
bünyesinde faaliyet gösteren Konfor Mobilya, Konfor Yatak ve Çetmen Mobilya uygulamaya aldıkları yeni sistem ile mağaza müdürlerine yönetmekte oldukları mağazalarda birer işletmeci misyonu kazandıracak. "Birlikte Kazanalım" isimli proje ile mağaza müdürleri yıl sonunda oluşacak şirket kârından belirli oranda pay sahibi olacaklar. Konfor Grup CEO'su Ersin Serbes, mağaza müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda "Türkiye'de mobilya sektöründe bir ilk olan bu uygulamayı şirketimiz bünyesinde hayata geçiriyor olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Mağaza müdürlerimizin Konfor Grup'un birer kâr ortağı misyonu ile ekstra kazanım elde edebilecek olmaları gelecek için hepimize ümit kaynağı oluşturmaktadır" dedi.
Konfor yöneticilerinin bizzat sunum ve tanıtımını yaptığı heyecan verici uygulama tüm çalışma ekiplerinin motivasyonunu yükseltti. "Birlikte Kazanalım" projesi, sunum sonrasında Konfor Grup bünyesinde yer alan Konfor Mobilya, Konfor Yatak ve Çetmen Mobilya mağaza müdürlerinin imzaladıkları protokolle hemen hayata geçirilerek resmen uygulanmaya başladı. Toplantı sonrasında duygularını aktaran mağaza müdürleri, mağazalarında sundukları hizmet ve özverili çalışma ile şirketlerinin başarısına katkıda bulunurken aynı zamanda yıllık kârına da ortak olmanın heyecan ve gurur verici olduğunu belirtti.