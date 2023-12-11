Konteyner ve yük istatistikleri açıklandı

Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 970 bin 871 TEU, yük miktarı ise yüzde 11 azalarak 38 milyon 216 bin 846 ton olarak belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, kasım ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kasımda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 970 bin 871 TEU'ya yükseldi.

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 11 milyon 458 bin 351 TEU olarak kayıtlara geçti.

Kasımda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 759 bin 637 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 389 bin 273 TEU'ya çıkarken, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 5,3 azalarak 370 bin 364 TEU'ya geriledi.

Transit konteyner miktarı bu dönemde yüzde 5,9 artarak 153 bin 787 TEU'ya yükseldi.

En fazla konteyner elleçleme işlemi, Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde 232 bin 805 TEU konteyner elleçlendi. Burayı, Kocaeli ve Mersin liman başkanlıkları takip etti.

Deniz yoluyla yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 41 bin 800 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla konteyner boşaltması ise Yunanistan'dan gelen konteynerlerde gerçekleşti.

YÜK MİKTARI AZALDI

Kasımda limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 38 milyon 216 bin 846 ton oldu.

Ocak-kasım döneminde elleçlenen yük miktarı ise yüzde 4,7 azalarak 474 milyon 291 bin 189 ton olarak kayıtlara geçti.

Kasımda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 11 milyon 373 bin 109 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 14,8 azalarak 17 milyon 634 bin 731 ton oldu.

Dış ticaret taşımaları da aynı dönemde yüzde 7,1 azalarak 29 milyon 7 bin 840 tona geriledi. Transit yük taşımaları yüzde 33,4 azalarak 4 milyon 499 bin 80 ton, kabotajda taşınan yük miktarı da 4,7 gerileyerek 4 milyon 709 bin 926 ton olarak belirlendi.

LİMANLARDA EN FAZLA TAŞKÖMÜRÜ ELLEÇLENDİ

Aliağa Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 242 bin 151 ton yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Burayı, Kocaeli ve İskenderun liman başkanlıkları takip etti.

Elleçleme miktarına göre en fazla artış, kasımda taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsinde oldu. Kasımda limanlarda 2 milyon 100 bin 497 ton taşkömürü elleçlemesi gerçekleşti. Bunu yük cinsini mısır ve LNG izledi.

Deniz yoluyla en fazla ihraç edilen yük cinsi de portland çimento oldu.

Deniz yoluyla yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 264 bin 9 tonla İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bu ülkeyi, Mısır'a ve Amerika'ya yapılan taşımalar izledi.

İthalatta en fazla yük ise 7 milyon 48 bin 690 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda elleçlendi.