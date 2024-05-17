Konut Fiyat Endeksi açıklandı

İLLERE GÖRE YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

KFE, martta yıllık bazda yüzde 52 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 9,8 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında martta bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara için yüzde 1, İzmir için yüzde 0,6 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 40,4, Ankara'da yüzde 63,9, İzmir'de yüzde 49,5 yükseldi.