Konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biriyiz

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre, Türkiye ilk çeyrekte reel konut fiyatlarının en çok düştüğü üçüncü ülke oldu. Veriler, küresel konut fiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1 düştüğünü gösterdi. Türkiye'de ise ilk çeyrekte konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8.9 düşmüş durumda. İlk çeyrekte konut fiyatlarının en çok düştüğü ülke yüzde 13.7 ile Lüksemburg oldu. İkinci sırayı yüzde 13.2 düşüşle Hong Kong aldı. İlk çeyrekte konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülke yüzde 15.6 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. İkinci sırada yüzde 14.6 artışla Polonya, üçüncü sırada ise yüzde 12.2 artışla Bulgaristan yer aldı. BIS verilerine göre, gelişmiş ekonomilerde reel konut fiyatlarındaki düşüş neredeyse durma noktasına geldi. Gelişmiş ekonomilerde bir önceki çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.9 düşen konut fiyatları 2024'ün birinci çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 0.3 geriledi. Buna karşılık, gelişmekte olan ekonomilerde konut fiyatlarındaki düşüş biraz daha hızlandı. Gelişmekte olan ekonomilerde 2023'ün dördüncü çeyreğindeki yüzde 1.4'lük düşüşün ardından 2024'ün ilk çeyreğinde de yıllık bazda yüzde 1.6'lık düşüş gerçekleşti.