Konut hamlesi demir-çelik sektörüne yaradı

ÇELİK üretiminde dünyada yedinci sırada yer alan Türkiye, üretiminin önemli bir bölümünü ihraç ediyor. Küresel resesyon nedeniyle zor bir dönem yaşanacağını belirten Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "250 bin konut üretimi çelik sektörüne ciddi bir destek sağlayacak. Konutların ne kadarının deprem bölgesinde olduğu da önemli. Metrekareye 80 kilo demir gidiyor deprem bölgesinde. Baktığımızda da konutların büyük bir bölümü deprem bölgesinde. Sektörümüze de mutlaka çok faydası olacak" dedi. 17 Türk çelik ihracatçısı firmanın katılımıyla Tel Aviv'de gerçekleşen ticaret görüşmeleri kapsamında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Aslan, yıl başında 25 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ancak emtia fiyatlarındaki değişim ve durgunluk nedeniyle yılı 21 milyar dolarda kapatacaklarını söyledi. Aslan, İsrail'in yüzde 65 oranında Türk çeliği kullanıldığını belirtti. İlk yedi ayda İsrail'e geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 39 artış ile 951 milyon dolar, miktar bazında ise yüzde 10 artış ile 1.1 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirildi. İsrail'e bu yıl ihracatın 1.7 milyar dolar olacağını söyleyen Aslan, yıllardır İsrail ihracatında birinci sırada olduklarını, Rusya'nın ise ikinci sırada olduğunu belirtti.