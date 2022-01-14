Konut satışında rekor

2021'e durgun başlayan konut sektörü, yılın ikinci yarısından itibaren yükselen maliyetler ve fiyatlara rağmen canlanan talep ile zirveye yürüdü. Konut satışları 2021'in aralık ayında, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 113.7 artarak 226 bin 503 oldu. Aylık bazda 17 ayın, tarihin ise en yüksek ikinci satışı gerçekleşti. Ayrıca tarihin en yüksek aralık ayı satış rakamına ulaşıldı.
TÜRKİYE AVRUPA'DA LİDER
Aralıkta, ipotekli konut satışları 45 bin 260'la Ağustos 2020
'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İlk el satışlar ise yüzde 108'lik artışla 76 bin 747 ile aylık bazda rekor kırdı. Yıllık bazda 1 milyon 491 bin adetle tüm zamanların en yüksek ikinci satış seviyesine ulaşıldı. Türkiye
, bu rakamla Avrupa
'da en çok konut satılan ülke oldu.. Yabancıya konut satışı yüzde 77 artarak 7 bin 841 ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2021'in tamamında ise 58 bin 756 ile rekor seviyeye ulaşıldıı. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım
, dövizdeki dalgalanmalardan kaçan yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğini söyledi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas
, enflasyon karşısında TL'de yaşanan değer kaybı sonrası yatırımcıların varlıklarının değerini koruma arayışında konuta rağbet ettiklerini kaydetti.