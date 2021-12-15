Konut satışında rekor kırıldı!





YABANCIDA DA REKOR

Kasım rakamlarında yabancıya satışta da rekor var. Yabancıya satış 2019'da 45 bin 483 adetle rekor kırmıştı. Geçen ay itibarıyla bu rakam da aşıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ocakkasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.4 artarak 50 bin 735 oldu. Ayrıca kasımda aylık satış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.4 artarak 7 bin 363 oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık yabancıya satışı olarak kayıtlara geçti.