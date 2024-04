İklim krizinin tetiklediği doğal afetler ve Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle, Türkiye'de konut sigortasının önemi her geçen gün artıyor. Ancak Türkiye'de hâlihazırda konut sigortası penetrasyonu sadece yüzde 20 seviyelerinde. Ray Sigorta da bu gerçekten hareketle Evime Değer Konut Sigortası'nı müşteri ve acenteleri ile buluşturdu. Ray Sigorta, bu inovatif ürünü ile Türkiye'de konut sigortası penetrasyonunu artırmayı hedefliyor.Konut sigortası penetrasyonunun düşük olması sebebiyle büyük bir ekonomik değerin risk altında olduğuna dikkat çeken Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, ''2022'den bu yana hızla yükselen konut fiyatlarını; iklim krizinin tetiklediği doğal afetleri, yaşadığımız coğrafyanın deprem gerçeğiyle birlikte ele aldığımızda önemli bir ekonomik değerin risk altında olduğunu görüyoruz. Öte yandan tüm dünyadaki ekonomik konjonktür nedeniyle kaybedilen bir mal varlığını yerine koyabilmek eskisinden çok daha zor. Tüm bu veriler ışığında konut sigortasının önemi her geçen gün artıyor" dedi. Türkiye'de konut sigortası penetrasyonunun sadece yüzde 20 seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Koray Erdoğan, "Burada sigorta şirketlerine büyük bir görev düşüyor. Ekonomik şartları dikkate alarak, her yaşam tarzına uygun, herkese ulaşabileceğimiz ürünler sunmalıyız. Her geçen gün daha fazla insan, standart ürünler yerine ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş ürünlere yöneliyor. Ray Sigorta olarak sigorta güvencesinin her evin hakkı olduğuna inanarak Evime Değer Konut Sigortası ürününü çıkardık. Evime Değer Konut Sigortasıyla da alışılagelmiş ana teminatlara ek olarak değişebilir limit seçenekleriyle ve üç ayrı hizmet paketiyle müşterilerimize modüler bir sigorta sunuyoruz. Böylece müşterilerimize esnek teminat limitleri ile konut sigortasını ihtiyaca uygun olarak tasarlama olanağı sağlıyoruz. Herkesin kendi ihtiyacına göre poliçesini tasarlayabileceği bu inovatif ürünümüzle, ülkemizde konut sigortası penetrasyonunu artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.