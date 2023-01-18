Konut site yönetimlerine bakanlık takibi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde Yapı Kooperatifleri Dire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü'nün ismi Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve iş yerlerinin 634 sayılı 'Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir" denildi.

Birimin, kanuni düzenlemenin tamamlanmasının ardından ikincil mevzuat çalışmalarını da yürüteceği belirtilerek, "Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, 2'ncil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasıyla sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır" açıklaması yapıldı.