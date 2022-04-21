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Giriş Tarihi: 22.4.2022

Konut talebinde ihtiyaç belirleyici olacak

Konut talebinde ihtiyaç belirleyici olacak
Türkiye gayrimenkul yatırım fonu piyasası büyümesini sürdürüyor. Re-Pie Portföy Gayrimenkul Sektör Raporu'na göre son iki yılda en fazla ilgi gösterilen yatırım araçları arasında yer alan gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 2021 yılında yüzde 18.1 artarak 13 milyar TL seviyesine yükseldi. Kısa-orta vadede konut fiyatlarının enflasyonun üzerinde artacağı beklentisine vurgu yapılan raporda, uzun vadede konut talebinde yatırımdan daha çok ihtiyacın belirleyici olacağının altı çizildi.

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Re-Pie Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, "Nisan 2022 itibarıyla 9.3 milyar TL'lik portföy büyüklüğüne sahibiz. Yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 30'u gayrimenkul sektöründe, yüzde 68'lik bir bölümü ise girişim sermayesinde yer alıyor. Yüzde 2'lik kısmı da özel portföy yönetimi ve menkul kıymet fonları tarafını oluşturuyor. Gayrimenkul tarafındaki yatırımlarımızı 17 adet gayrimenkul yatırım fonumuz bünyesinde yönetiyoruz" dedi.
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Konut talebinde ihtiyaç belirleyici olacak
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