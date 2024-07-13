Konutlarda muayene dönemi

Avrupa'da uzun yıllardır uygulanan "Home inspection" adı verilen konut muayenesi uygulaması Türkiye'de de başlıyor. Teknik müşavirlik hizmeti veren firmalarca konutların teknik kontrolleri yapılacak. İsteğe bağlı olarak yaptırılacak muayene çerçevesinde tesisat, çatı, yalıtım gibi her unsur incelenerek evde masraf çıkma potansiyeli olan alanlar raporlanacak. Bu rapor ev alımsatımı esnasında ya da kiralamada ev sahibi ve kiracıların ileride olası bir dava durumunda elini güçlendirecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir yandan tüm binaların deprem hazırlığı çerçevesinde otomobiller gibi periyodik muayeneye tabi olması için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da benzer bir çalışma teknik müşavirlik firmalarınca konutlar için uygulanacak. Konut muayenesi kapsamında isteyen vatandaşlar satın alacakları ya da kiralayacakları konutları isteğe bağlı olarak muayene ettirilebilecek. Ekspertiz ya da deprem kontrolü uygulaması dışında olan bu sistemde konutlardaki tesisat, yalıtım, çatı, su giderleri, parke gibi alanlar incelenerek olası bir masraf durumu profesyonellerce tespit edilecek.Bu sistemi Avrupa'da uyguladıklarını, şimdi ise ilk kez Türkiye'ye getirdiklerini ifade eden inşaat ve emlak sektöründe hizmet veren teknik müşavirlik firması Hise Global'in Kurucu Ortağı Ebru Öz, "Şirketimiz bünyesinde Konut Teknik Kontrol Departmanı kurarak ülkemizde yaygın olmayan ancak dünyada 'home inspection' olarak bilinen hizmeti sunmaya başladık" dedi. 2023 yılında ülke genelinde 2 milyon 949 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleştiğini anlatan Öz, Ankara'da 196 bin 726, İstanbul'da 335 bin 049, İzmir'de ise 147 bin 351 gayrimenkul satışının kaydedildiğini ifade etti. İlk el satışlarda geçen yıl 379 bin adet konut satışı olduğunu belirten Öz, "Yeni konutlar fiyatları ve maliyetleri ile dikkat çekiyor. Bu sebeple özellikle yeni konut alanlar konutta bir problem olup olmadığını öğrenmek için bu sisteme daha fazla ilgi gösteriyor. Özellikle beyaz yaka bu sisteme ilgi gösteriyor" diye konuştu.