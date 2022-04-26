Konutta ikinci el patlaması olacak

SON birkaç yıldır gayrimenkul sektöründe arz tarafında kısıtlı bir büyümenin olduğunu söyleyen Özak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, "İkinci el kısa vadede çok satacak. Konuttaki artış ikinci el fiyatlarına henüz yansımadı. 2021 ile bu sene arasında ilk 3 ayda yüzde 30-40 artış var. Sene sonunda çok daha fazla olacak. Çünkü arz yok, talep var" dedi. Kentsel dönüşüm alanına yüksek miktarlarda yatırım olacağını belirten Akbalık, "Uzaktan çalışma imkânı ve konut fiyatlarındaki artış nedeniyle hem işyerleri hem de çalışanlar güney bölgelere yönelmiş durumda. Devletin bunu belli regülasyonlarla düzenlemesi tersine göçü daha iyi yönetmeyi sağlar. Hangi bölgede konut ihtiyacı varsa veya hangi bölge teşvik edilmek isteniyorsa o bölgeye uygun kolaylıklar sağlanmalı. Böylece konut geliştiriciler o bölgeye odaklanır. Fakat bizde odak maalesef ihtiyaca göre değil, arsa nerede varsa oraya doğru oluşuyor" şeklinde konuştu.Turizmde yeni yatırımları olduğunu belirten Akbalık, Ela otel markasını bir zincir haline getireceklerini de söyledi. Akbalık, turizm alanındaki yeni planlarını şöyle aktardı: "Yeni odak noktamız turizm ve burada markalaşma adına dımlar atıyoruz. 400 milyon TL yatırımla Ela Excellence Resort Belek'te işletmesel, sistemsel değişimler gerçekleştirerek yepyeni konseptlerle misafirlerimizi ağırlayacağız. Orta vadede 5 resort otel yatırımı yapacağız" dedi.AHMET Akbalık, Bodrum Akyarlar'da 345 dönümlük arsada üst gelir grubuna hitap eden deluxe turizm kompleksi, Didim Altınkum'daki 163 dönümlük arsada orta-üst gelir grubunu hedefleyen 800 yatak kapasiteli resort otel, Demre'de de 500 yatak kapasiteli resort otel projesi yapacaklarını anlattı.