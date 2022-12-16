Konutta yabancıya satış hedefi 65 bin

TÜRKİYE'DE markalı konutların global satış ve pazarlama organizasyonlarını yöneten Mars'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, konut satış istatistiklerinde en pozitif görünümün yabancı yatırımcı tarafında yaşandığını kaydetti. Ocak -ekim döneminde yabancı yatırımcıya 55 bin konutun satıldığını ve hedef rakamın 65 bin olduğunu dile getiren Hakan Bucak, bunun gerçekleşmesi halinde 12- 13 milyar dolarlık bir satış gelirine ulaşılacağını ifade etti. Yabancı yatırımcının gayrimenkulde ilgi gösterdiği illeri İstanbul, Antalya, Mersin, Ankara, İzmir, Samsun, Muğla, Bursa, Sakarya, Trabzon, Rize ve Adana olarak sıralayan Bucak'ın verdiği bilgiye göre, yabancılar yüzde 38 ile en çok Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece hattından konut alıyor.