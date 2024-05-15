Konya Bld. Başkanı Altay: Filistin’e kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı 15. Genel Konferansı'nın açılışı çeşitli İslam ülkelerinden belediye başkanlarını ve yerel yöneticileri Konya'da bir araya getirdi.

OICC GENEL SEKRETERİ EL KADI: "KONYA'NIN GAZZE'NİN İMARI İÇİN FON AYIRMASI BÜYÜK BİR ONURDUR"

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaşanan İsrail zulmüne bir kez daha dikkatleri çekerek, "Filistin halkına kardeşlik vazifemizi yerine getirecek, İsrail'in bu pervasız katliamlarına tepkimizi en sert şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Bölgenin yeniden sükûnete kavuşması için üzerimize düşen ne varsa yapmayı sürdüreceğiz. Gazze'nin yeniden inşası için paydaşlarımızla çalışmalara başladık. Şu an itibarıyla bir fon oluşturuldu. Elbet bir gün mutlaka barış olacak. Ancak Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm kurumların inisiyatif alması gerekiyor. Bizler de din kardeşlerimize yönelik desteğimizi göstermeliyiz. İsrail'in bu zulmünü unutmayacağız, unutturmayacağız. İsrail bu lekeyi asırlarca alnında taşıyacak. Bu toplantının da buna vesile olmasını diliyorum" dedi. OICC Genel Sekreteri Ömer bin Abdullah El-Kadı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin güzel ev sahipliği için Başkan Altay'a teşekkür etti. Konya'nın Gazze'nin yeniden imarı için planlar yapmasından ve bunun için fon ayırmasından duyduğu memnuniyeti belirten Kadı, "Bu büyük bir onurdur. Bu bizim de herkesin de sorumluluğudur. Allah'tan dileğimiz o dur ki bu sorumluluğu yerine getirmede bize yardımcı olsun" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı'nın (OICC) 15. Genel Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

OICC Genel Konferansı açılış töreninde konuşan OICC 14. Genel Konferans Başkanı Fas'ın Rabat Belediye Başkan Vekili Aziz Lomaini, konferansın iyi sonuçlar ortaya koyması ve özellikle İslam başkentlerinin ve şehirlerinin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu. Konya'nın güzel, temiz ve yüce bir şehir olduğunu vurgulayan Lomaini, misafirperverliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

"KONYA BİR HOŞGÖRÜ MERKEZİ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve OICC 15. Genel Konferans Başkanı Uğur İbrahim Altay, konferansın şehirleri çok daha güzel yarınlara taşımasını, barış ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu daha yaşanılabilir bir dünyaya kapı aralamasını temenni etti. Konya'nın sadece bir şehir olmadığını aynı zamanda bir medeniyet beşiği, bir kültür mozaiği ve hoşgörü merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, şehrin her sokağının binlerce yıllık tarihin ve kültürün izlerini taşıdığını ifade etti.

"KONYA, MEDENİYETİMİZİN EŞSİZ MİRASININI TÜM DÜNYAYA TANITIYOR"

Başkan Altay, yerel diplomasinin en önemli şehirlerinden birisi olan Konya'nın, dünya genelindeki 72 kardeş şehri ve üyesi olduğu uluslararası birlikleriyle hem Türkiye'nin kamu diplomasisini desteklemekte hem de Türk-İslam medeniyetinin sahip olduğu eşsiz mirası tüm dünyaya tanıttığını vurguladı.