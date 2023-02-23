Konya Büyükşehir’in Hatay’a gönderdiği 10 tır yem hayvan üreticisine can suyu oldu

"HAYVANSAL ÜRETİMİN AKSAMAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Son olarak Hataylı çiftçilerin üretim sürecine destek olmak için gönderdikleri 10 TIR besi ve süt yeminin bölgedeki üreticilere ulaştırıldığını kaydeden Başkan Altay, "Hayvansal üretimin özellikle bu dönemde aksamadan devam etmesi çok önemli. Biz de bu anlayışla bölgedeki üreticimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Hatay'daki küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticisi kardeşlerimize can suyu olacak besi ve süt yemlerimizin bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bu zor günlerin devlet-millet iş birliğiyle atlatılabileceğine vurgu yapan Başkan Altay, "Biz bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız zorluk yok Allah'ın izniyle. Konya olarak Hatay'da yaraları sarmak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.