Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesimi yarın açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin yarın açılacağını bildirerek, "Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4.6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, "Konya, ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantılarıyla önemli bir kavşak noktası konumunda. Böylelikle Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nu 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020'de tamamlayarak trafiğe açtıklarını anımsattı. Söz konusu çevre yolunun ikinci kısmının 46 kilometre, üçüncü kısmının ise 54 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksındaki 16

81 BİN 400 TON AZALTILACAK

Uraloğlu, projeyle, bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını belirtti. Uraloğlu, şunları kaydetti: "Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşım, 10 kilometre kısaltılıyor. Projeyle seyahat süresi 49'dan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4.6 milyar, akaryakıttan 1.4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacak."