Konya ‘Türkiye Yüzyılı’na hazır

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem "Türkiye Yüzyılı"na katkı sağlayacaklarını hem de şehri yeni hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Altay, "Yalnızca bugünün değil, 2023, 2030 ve 2050'nin Konya'sını inşa etmek için var gücümüzle çalışacak ve Allah'ın izniyle hedeflerimizin hepsini birer birer gerçekleştireceğiz. Şehrin hayallerini gerçekleştiren ve yaptığımız çalışmalarda her zaman en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Uğur İbrahim Altay, göreve geldiklerinden bu yana özkaynak kullanımına önem verdiklerini belirterek "31 ilçeye ve bin 154 mahalleye hizmet götüren bir Konya Büyükşehir Belediyesi var. Göreve geldiğimiz günden bugüne araç envanterlerimizi önemli oranda büyüttük" şeklinde konuştu. Altay, bu süreçte yeni otobüslerden itfaiye araçlarına, iş makinelerinden hayvan ambulanslarına, mobil mutfaktan cenaze nakil aracına kadar toplamda 288 yeni aracı belediye envanterine kazandırdıklarını ve tüm bu araçlar için güncel bedelle 664 milyon lirayı özkaynaklarla ödediklerini söyledi.Başkan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığı'nın (UCLG) 2023'te başkanlığını yapacak. 2023'ün Cumhuriyet'in 100 yılı olarak kutlanacağını hatırlatan Altay, şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında UCLG Başkanlığını yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. UCLG Başkanı olarak, her alanda edindiğim tecrübeleri paylaşmaktan ve UCLG'nin sahip olduğu değerleri her platformda savunmaktan asla geri durmayacağım. Bugün ne kadar yorulursak, yarınlarımızın da bir o kadar güzel olacağına dair inancım tamdır. UCLG çatısı altında bizi farklı ülkelerden izleyenlere bir mesaj vermek istiyorum. Birbirimize aynı göz hizasından bakmalıyız. Kimsenin bir başkasına bir üstünlüğünün olmadığı dünyada barış daha kolay sağlanacaktır. Ben bu amaç uğrunda çalışmaya devam edeceğim."