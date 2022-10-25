"İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" kapsamında TOKİ konutlarının temelleri atıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kadınhanı ilçesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında inşa edilecek 367 konut için temel atma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Sincan'da yaptığı konuşmanın ardından temel atılacak 17 ile bağlanıldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yapılacak konutların temeli için Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve protokol üyelerinin butona basıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde 106 konutun temeli atıldı.

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, Sinanpaşa Belediye Erdal Karaman, Güney Belediye Başkanı Erol Karabacak, AK Parti Afyonkarahissar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası Vali Yiğitbaşı, temel atma merasiminde çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Güney beldesi için 164 konutun startının verildiğini aktaran Yiğitbaşı, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederiz. Yapılar tamamlandığında umuyoruz vatandaşlar sağlıklı ve huzurlu günler geçirecekler" dedi.

BOLU

Bolu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Yeniçağa ilçesi Asilbey Mahallesi'nde yapılacak 206 konut için temel atma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Sincan'da yaptığı konuşmanın ardından temel atılacak 17 ile bağlanıldı.

Yeniçağa'da yapılacak konutların temeli, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Yeniçağa Kaymakamı Bilal Çelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran butona basmasıyla atıldı.