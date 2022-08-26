Konya’da ekim alanı azalan ayçiçeğinde bu yıl yüksek verim bekleniyor

Türkiye'nin ayçiçeği ekim alanın yüzde 10'una tekabül eden Konya'daki çiftçiler, tarlalarını yaklaşan hasada hazır hale getiriyor.

Geçen yıl 874 bin dekar ayçiçeği ekim alanında 360 bin ton üretim gerçekleşirken bu yıl 751 bin dekarda rekoltenin 300 ila 320 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor.

DEKARDA 425 KİLOGRAM İLE GEÇEN YILA YAKIN REKOLTE BEKLENİYOR

Geçen yıla göre yaklaşık 120 bin dekar ekim alanında daralmanın görülmesine rağmen bu yıl bitki gelişiminin de iyi olmasıyla dekarda 425 kilogram ile geçen yıla yakın rekolte bekleniyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, ovadaki bitki gelişimini değerlendirdi.

"KONYA, TÜRKİYE'NİN YAĞLIK AYÇİÇEĞİ EKİM ALANININ YÜZDE 10'UNU, ÜRETİMİN İSE YÜZDE 15'İNİ KARŞILAYAN ÖNEMLİ BİR BÖLGE"

Bu yılın yağışlı geçtiğine işaret eden Soylu, "Ayçiçeği üretiminde Konya, Trakya'dan sonra Türkiye'nin en önemli bölgesi diyebiliriz. Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ekim alanının yüzde 10'unu, üretimin ise yüzde 15'ini karşılayan önemli bir bölge. Ekili alanlarda şu anda bitki gelişimleri gayet iyi." diye konuştu.

Soylu, yağlık ayçiçeğin münavebede yer almasının önemine işaret ederek, çiftçinin bu ürün tercihinde kârlılığı ön planda tuttuğunu aktardı.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜKSEK FİYAT BEKLENTİSİ VAR"

Önemli gıda ürünü olan yağlık ayçiçeğinde üretimin artırılmasının önemine değinen Soylu, "Bakanlığımızdan çiftçilerimiz bu yıl iyi bir fiyat beklentisi var. İnşallah bu olursa seneye, bölgemizdeki yağlık ayçiçeği ekim alanında ciddi artış olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.