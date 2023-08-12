Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Konya'da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi yapılacak
Giriş Tarihi: 12.8.2023 08:58

Konya'da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi yapılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Konya'da toplam 8 ruhsatlı jeotermal saha için ihale yapılacak.

AA
Konya’da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi yapılacak

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Konya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsatlı, 1 doğal mineralli su arama ruhsatlı, 1 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ve 1 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Arama ruhsatlı saha için 3 yıllık, işletme ruhsatlı saha için 30 yıllık ruhsatlandırma işlemi yapılacak.

İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde görebilecek ve ücretsiz olarak temin edebilecekler.

Belirlenen sahaların ihalesi, 24 Ağustos Perşembe günü 09.30 ile 14.00 saatleri arasında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA