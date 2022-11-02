Konyalı teğmen milyonları kendine hayran bırakmıştı! Kadife sesinin sırrını annesi anlattı





Oğlunun güzel sesli olması nedeniyle imam hatibe gittiğini belirten anne Fatma Öğüt, "Ahmet Hamdi imam hatip mezunu. Daha sonra askerliği çok sevdiği için oraya yöneldi. Vatanı ve bayrağı için severek görev yapıyor. Oğlumun söylediği şarkıyı müzik severlerin beğenmesi bir anne olarak beni gururlandırdı. Güzel dileklerini belirten herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.