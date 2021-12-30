Kooperatif genel kurulları en fazla 2 hesap dönemini kapsayacak şekilde birleştirilebilecek

Ticaret Bakanlığının, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, kooperatif ve üst kuruluşlarınca, olağan genel kurul toplantıları en fazla 2 hesap dönemini kapsayacak şekilde birleştirilerek yapılacak. Bu sayı, daha önce en fazla 3 hesap dönemi olarak uygulanıyordu.

Üst kuruluşa ortak olan kooperatifler, buna ilişkin gündem maddesini genel kurul toplantısında görüşerek kabul etmeleri şartıyla, olağan genel kurul toplantılarını 2 hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip birleştirme suretiyle gerçekleştirebilecek.

Tebliğinin yürürlük tarihinden önce yapılan genel kurul toplantılarında alınan birleşme kararları ise geçerli olacak.