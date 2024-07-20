Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği’nde değişiklik

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kooperatiflerin desteklenmesine karar verilen mal ve hizmet alımlarında, hibeye esas proje tutarları için illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Bakanlıkça hibe sağlanabilecek. Bu kapsamda 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sıradaki illerde proje tutarının yüzde 50'si, 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı sıradaki illerde yüzde 75'i Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilecek.

Hibe alan kooperatifler, aynı proje konusunda 5 yıl içinde tekrar hibe başvurusunda bulunamayacak ancak ilgili kurumlardan alınan resmi belge doğrultusunda mücbir sebep nedeniyle ifası imkansız hale gelen projeye ilişkin hibe, bu uygulamadan hariç tutulacak.

Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra projenin uygulanmasını zorlaştıracak, geciktirecek veya ifasını imkansız hale getirecek bir mücbir sebep söz konusu ise sözleşme, ilgili il müdürlüğünce, proje uygulamasının herhangi bir safhasında, Bakanlığın görüşü alınarak, mevzuata uygun olarak değiştirilebilecek, durdurulabilecek veya sona erdirilebilecek. Hibe sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kooperatife yapılmış olan ödemeler geri alınmayacak.

Düzenlemenin hibenin illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre verilmesine yönelik maddesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek, diğer hükümler ise bugünden itibaren geçerli olacak.