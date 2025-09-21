Kooperatifler toplumsal kalkınmanın öncüsü olacak

Yenilikçi bir stratejiyle kooperatifçilik politika ve uygulamalarına yön verilmesi amacıyla hazırlanan 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'de kooperatiflerin rekabet gücü yüksek şekilde faaliyet göstermeleri ve toplumsal kalkınmada öncü rol üstlenmeleri hedefleniyor. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelgede, kooperatifçilik alanında Türkiye'nin ilk strateji belgesi olan 2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın başarıyla uygulandığı belirtildi.Bu planın, Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişimine önemli katkılar sağladığına işaret edilen genelgede, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi doğrultusunda 2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesiyle tüm dünyada kooperatiflerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kritik rolü bir kez daha gündeme gelmiştir" ifadesine yer verildi. Genelgede, kooperatiflerin iklim değişikliği, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok küresel konuda aktif rol oynadığı belirtildi. Genelgede ulusal ve uluslararası alanda etkin kooperatif uygulamalarına ilişkin farkındalığın arttığına işaret edildi.