Köprü Çanakkale’ye borcunu ödemiştir

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunun açılmasıyla ile Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte önemli bir konuma yükselen Çanakkale ekonomisi atağa kalkmaya hazırlanıyor. SABAH Gazetesi'nin 19'uncusunu düzenlediği İl Buluşmaları'nda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bülent Turan, köprünün açılmasıyla tarihin kıymetli bir emaneti olan Çanakkale için yeni bir dönemin başladığını anlattı. Herkesin şehirde arsa aldığını, yatırım yaptığını ve bina yapmaya çalıştığını belirten Turan, yüksek talebe karşın öncelikli gündemlerinin Boğaz görünümü bozacak hiçbir yapılaşmaya müsaade etmemek olduğunu kaydetti.Böylesine dev bir proje için araç sayısı ile ilgili tartışmaların çok yersiz kaldığını kaydeden Turan, "Üstünden hiçbir araç geçmese bile köprü şimdiden Çanakkale'ye kattığı ekonomik değerle borcunu ödemiş oldu" dedi. Turan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çanakkale geçmişte OSB'lerin boş kaldığı bir şehirken şimdi insanlar yatırım yapmak için yarışa girmiş durumda. Örneğin Ezine Gıda OSB'de yer bulmak için bizleri arıyorlar."Çanakkale'nin bu dev projeyle sanayinin yanı sıra turizm açısından da büyük bir imkâna kavuştuğuna işaret eden Bülent Turan, turizm yatırımlarıyla ilgili de şehirde önemli bir hareketlilik yaşandığına işaret etti. Bayramiç-Assos hattında küçük şık, butik otel yatırımlarının arttığını anlatan Bülent Turan, "Bu hatta onlarca yüzlerce otel var. Köprünün sunduğu ulaşım kolaylığına bağlı olarak yerli ve yabancı yatırımlar artacaktır. Eskiden buraya gelecek olanlar 'Feribot saatini kaçırmayayım, feribotta yer bulabilir miyim' diye endişe ederdi. Şimdi tüm bunlar ortadan kaktı" diye konuştu.ÇANAKKALE'NİN sanayi ve turizmin yanı sıra önemli bir tarım şehri olduğunu söyleyen Bülent Turan, şehrin bu vasfını korumanın öncelikli sorumlulukları olduğunu söyledi. Tarım alanlarını korumanın önemine dikkat çeken Turan, köprüyle birlikte şehirde yapılan tarımsal üretimin nakliyesinin de kolaylaştığını anlattı. Çanakkale'nin hayvancılığa bağlı süt ve süt ürünleri anlamında da Türkiye'nin marka şehri olduğuna vurgu yapan Turan, Ezine Gıda İhtisas OSB yatırımının bu anlamda büyük önem taşıdığını kaydetti.ÇANAKKALE merkeze bağlı 600 köyün bulunduğunu anlatan Bülent Turan, köylerin kalkınmasına büyük önem verdiklerini kaydetti. Her köye spor tesisleri için altyapı yatırımları yapmak istediklerini söyleyen Turan, "Bizim köylerimiz merkeze yakındır. Herkesin bir şekilde köyüyle bağlantısı vardır. Şu anda 100'den fazla köyümüze basket sahası yaptık. Bunlar kıymetli yatırımlar. Merkeze bir salon yatırımı yapacağımıza, bu yatırımları köylere yaymayı tercih ediyoruz" diye konuştu.EYFEL Kulesi'nin 300 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyen Turan, "Kule yüksekliği 318 metre olan köprümüzün bir tarafı Marmara bir tarafı Ege, muhteşem bir manzara var. Burada Eyfel'den daha yüksek bir seyir terası olan bir kulemiz olabilir. Yapılacak bir takım teknik değişikliklerle orası seyir terası haline getirilerek turizme kazandırılabilir. Bunu yatırımcı firmadan ısrarla talep ediyorum. Çünkü bunun köprümüze ve şehrimize ekstra bir değer katacağına inanıyorum. Bu yapılırsa bütün dünya köprüye çıkıldığını bilir. Alttan küçük bir tekne ile köprünün ayağına gelinir ve yukarı çıkılır. Köprü trafiği bozulmaz, riske edilmez. Ayrıca köprü müzesi talep ediyoruz. Bunlar köprüye değer ve özel bir anlam katacaktır" dedi.