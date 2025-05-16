Koray Group’tan 70 yıllık bir miras: Yapılarla yazılan tarih

Kuruluşu 1956 yılına dayanan Koray Group, 70 yıllık tarihinde hem Türkiye hem yurtdışında sayısız imza proje gerçekleştirdi. Özellikle İstanbul Levent ve Maslak bölgesinde inşa ettiği çağdaş binaları ile bölgenin mimari dönüşümünde önemli rol oynayan Koray Group; QNB Finansbank Kristal Kule, Sabancı Center, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük Binası gibi projelerle kentsel hafızada iz bıraktı. Ankara'da ise Karum AVM ve İş Bankası Genel Müdürlük Binası gibi yapılar, grubun kurumsal ve kamusal alandaki etkisini yansıtıyor.

Konut projeleri alanında da güçlü bir portföye sahip olan Koray Group, sektörde "İstanbul İstanbul" ve "Kasaba" gibi premium markalı yaşam projeleriyle farklılaştı. Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu, Malta, Azerbaycan ve Ürdün gibi ülkelerde de başarılı projeler üstlenen Koray Group, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan inşaat markalarından biri haline geldi.

KORAY GROUP, DÜNYA TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARINA ŞAHİTLİK ETTİ

1969 yılında insanlık Ay'a ilk adımını attığında, Koray Group da Türkiye'de modern yapılaşmanın simgelerinden biri olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasını inşa ediyordu. 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılarak dünyada yeni bir dönem başlarken Koray Group, aynı yıl İstanbul'un iş dünyasına yön veren yapılardan Yapı Kredi Plaza'yı hayata geçirdi. Bu eş zamanlı gelişmeler, Koray Group'un sadece inşaat sektöründeki liderliğini değil, aynı zamanda tarihi anlara tanıklık ederek çağın değişen ihtiyaçlarına göre şekillenen bir yapı üreticisi olduğunu da gözler önüne seriyor.

YENİ ALANLARDA BÜYÜME HEDEFİ

Endüstriyel yapılardan üniversitelere, akıllı ofislerden konut projelerine kadar geniş bir yelpazede projeler geliştiren Koray Group, 2017 itibarıyla faaliyet alanlarını çeşitlendirerek yenilenebilir enerji, girişimcilik ve teknoloji odaklı yatırımlara da yönelmeye başladı. Bugün yapı, gayrimenkul geliştirme, enerji ve girişim sermayesi alanlarında faaliyet gösteren Koray Group, 70 yıllık birikimiyle geleceğe değer katan projeler üretmeye devam ediyor.

KORAY GYO, TÜRKİYE'DE KURULAN İLK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI!

1996 yılında Yapı ve Kredi Bankası ile Koray'ın ortak kurduğu gayrimenkul yatırım ortaklığı, Türkiye'de kurulan ilk GYO olarak önemli başarılara imza attı. 2021 yılında diğer ortağın hisselerinin tamamının alınmasıyla Koray GYO olarak Koray Group bünyesine katıldı. Piyasa beklentilerini doğru analiz ederek dünya standartlarında özgün projeler hayata geçiren Koray GYO, son olarak Çekya'da 174.000 m2 arsa üzerine gelir paylaşımı modeliyle proje geliştirmek üzere sözleşme imzaladı.

ORHUN KARTAL: "70 YILDIR ÜLKEMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ÇOK ŞEY İNŞA ETTİK"

Koray Group'un 70'inci yılına ilişkin açıklama yapan Koray Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, "Sayın Ayduk Koray'ın 1956 yılında kurduğu Koray Group, 70 yıl boyunca sadece tarihe tanıklık etmekle kalmadı, aynı zamanda tarih yazmayı da başardı. İstanbul Levent'teki Büyükdere Caddesi'nde inşa ettiğimiz 17 bina, adeta bir 'Koray City' yarattı. Kuruluşumuzdan bu yana, çağdaş sanat ve inşaat anlayışını harmanlayarak sanayi tesislerinden prestijli binalara kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Brüt beton uygulamasındaki uzmanlığımızla, her geçen gün gelişen inşaat tekniklerini en hızlı ve en verimli şekilde uygulayarak, modern Türk mimarisinin en değerli yapıtlarına imza attık.

Zamanın ruhuna uyum sağladıkça biz de gelişimimizi sürdürdük. Bugün yalnızca bir müteahhitlik firması olmanın ötesine geçtik; Koray Yapı, Koray GYO, Koray Enerji ve Koray GSYO ile geniş bir aile olduk. 70 yılda pek çok başarıya imza attık ve yeniliklerle, yeni yatırımlarımıza devam ederek ülkemize değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

ENERJİDE VE GİRİŞİMDE YENİ BİR KORAY DÖNEMİ

Kuruluşundan bu yana inşaat sektörünün öncülerinden olan Koray Group, son yıllarda enerji ve yatırım alanlarında da önemli adımlar atarak faaliyet alanını genişletti. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar, grup bünyesindeki Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) aracılığıyla yürütülüyor. HUNER; yurtiçi ve yurtdışında elektrik üretim tesislerine yatırım yaparak, bu tesislerin kurulumu, işletilmesi ve enerji satışı alanlarında faaliyet gösteriyor.

Huner çatısı altında faaliyet gösteren Storemate, enerji depolama teknolojilerine odaklanıyor. Bu girişim Koray Group'un teknoloji, sürdürülebilirlik ve katma değer üretme vizyonunun somut örneklerini oluşturuyor.

Türkiye dışındaki Avrupa projeleri ise Koray Energy markası altında ilerliyor. Güneş, rüzgar ve batarya depolama santralleri alanlarında global ölçekte projeler geliştiren Koray Energy'nin

Yunanistan ve Ukrayna'da işletmede olan iki güneş santrali yatırımı bulunuyor. Ayrıca, yedi farklı Avrupa ülkesinde yenilenebilir enerji santrali yatırımları için iş geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Koray Energy Avrupa'daki sürdürülebilir enerji projelerinde aktif rol alarak

Koray Group'un enerji vizyonunun temel taşı olarak öne çıkarak uluslararası büyüme ve çevresel sorumluluk hedeflerini yansıtıyor.

Grubun en genç şirketi olan Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Koray GSYO), 2025 yılında kuruldu. Türkiye ve dünyadaki yenilikçi girişimlere sermaye desteği sağlayan Koray GSYO, üretim, teknoloji, turizm ve start-up şirketlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

Koray Group 70'inci Yıl Filmi için link:

https://youtu.be/uQ3dn0ecSSY?si=C9uHjoEwOgHqU5mM

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