Körfez dev bir akvaryum olacak

İzmit Körfezi'nin temizlenmesi için önemli projeleri bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dip çamurunun temizlenmesi için düğmeye bastı. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi İhalesinde sürecin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat arasında sözleşme imzalanmıştı.

BAKAN KURUM KATILACAK

2 Mayıs Salı günü saat 10.00'da projenin startı verilecek ve ilk çamur çekimi yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da iştirak edeceği programa binlerce vatandaşın da katılması bekleniyor.

İki etaplı projenin 720 Hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucunda 3,5 milyon metreküp yaklaşık 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi yapılacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi eski günlerine kavuşacak ve adeta dev bir akvaryum görünümü kazanacak.

MÜSİLAJI TETİKLEYEN ÇAMUR TEMİZLENECEK

Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni kurtarmak için önemli olan dip çamuru temizlenmesi projesine hazırlık yaptı.Proje kapsamında çamur gemiler ile dipten borularla çıkarılacak ve İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulacak susuzlaştırma tesisine taşınacak. Dip Çamuru Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertarafı projesinin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Büyükşehir, İzmit Körfezi'nin doğu baseninde geçmiş yıllardan günümüze, gerek akıntılar, gerek yüzeysel sular ve gerekse insan faaliyetleri sonucu biriken dip çamuru ile ilgili olarak TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesine rapor hazırlattı.Raporda, 720 hektar alan içindeki 3,5 milyon metreküp dip çamurunun bulunduğu, çamurun su sirkülasyonunu azaltarak, özellikle lodos vb. meteorolojik olaylarda koku ve bulanıklığa sebep olduğu, hem biyolojik olayları (alg patlamalarını) tetiklediği, hem de çözünmüş oksijeni tüketerek deniz ekosistemi için olumsuz çevresel kirliliklere neden olduğu ve ayrıca Marmara Denizi'nde yaşanan ve tüm ekosistemi olumsuz olarak etkileyen müsilajın oluşumunu tetiklediği ortaya konuldu.

BÜYÜKŞEHİR VE ÇEVRE BAKANLIĞI PROTOKOL İMZALADI

Daha sonra çevresel kirliliklere neden olduğu tespit edilen dip çamurunun temizlenmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 29 Ağustos 2022 tarihinde Protokol imzalandı.