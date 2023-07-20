Körfez gezisi ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerdeki heyette yer alan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Türkiye'nin bütün sektörleri için en önemli pazardır, ziyaretlerimizin ülkemize önemli dönüşler yapacağına inanıyoruz" dedi.

Celal Kadooğlu gerçekleştirilen ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade ederek birçok sektör için olduğu gibi hububat bakliyat ve mamulleri sektörü için de Ortadoğu ülkelerinin en önemli pazarlar olduğunu ifade ederek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Körfez Ülkelerine yönelik gerçekleştirilen ve verimli geçen ziyaretlerin ülke ekonomimize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bizler de Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü olarak Körfez Ülkelerine yönelik gerçekleştirilen bu önemli ziyaretlere TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanımız Ahmet Tiryakioğlu ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar ile birlikte katıldık. Ziyaret ettiğimiz ülkelerdeki iş insanlarıyla karşılıklı görüşmeler yaparak bölgeye gerçekleştirilen ihracatımızın arttırılmasına yönelik temaslarda bulunduk" dedi.

Yılın ilk altı aylık sürecinde Türk hububatçıların Ortadoğu ülkelerine 2 milyar dolarlık ihracatın 791 milyon 692 bin dolarlık bölümünün bölgedeki üyeleri tarafından ihraç edildiğini belirten Kadooğlu, "Yılın ilk 6 ayında Suudi Arabistan'a 34 milyon 260 bin dolarlık, Birleşik Arap Emirliklerine 14 milyon 740 bin dolarlık ve Katar'a ilk altı ayda 7 milyon 651 bin dolarlık sektörümüz iştigal alanına giren ürünlerden ihracat gerçekleştirildi. Bu ziyaretle yeni iş bağlantıları ve işbirlikleri ile ülke ekonomisine önemli dönüşler bekliyoruz. Bu anlamda bizlere rehberlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımızla organizasyonda büyük emekleri geçen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.