Körfez ile serbest ticaret anlaşması hızlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından Umman temaslarını değerlendiren Şimşek, "Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık" dedi.Bakan Şimşek, Maskat'taki temasları sırasında Umman Sultanı'nın Özel Temsilcisi Sayyid Asaad Al-Said, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ve Maliye Bakanı Sultan bin Salim bin Said Al Habsi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının artırılması konuları ele alındı. Toplantılar kapsamında her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Bu etkinlikte, ticaret ve yatırım fırsatlarının yanı sıra ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.