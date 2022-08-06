Körfez sermayesinin rotası Türkiye

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, körfez ülkelerinin Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti. Başkan Olpak, "Karşılıklı ticaret hacimleri de büyük çapta artacak" mesajı verdi. SABAH'a özel değerlendirmede bulunan Olpak, Suudi Arabistan'ın yeni kuracağı robotlar şehri Neom ile Cidde eğlence şehrinde Türk'lerin aktif rol alacaklarını ifade etti. 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Ankara ziyaretinin oldukça olumlu geçtiğini hatırlatan Oplak, "O günden bu yana sadece siyasi değil aynı zamanda ticari ilişkilerimiz de olumlu devam etmekte. Eylül ayında Suudi bir heyetin Türkiye'ye gelmesini ve İstanbul'da bir iş forumu yapmayı bekliyoruz. Riyad'da ekim ayında ayrı bir heyet ile yeniden İş Forumu yapmayı planlıyoruz" dedi."Körfeze açılımımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda ziyaretler önem arz ediyor" diyen Olpak, şöyle devam etti: "Suudi Arabistan'a altyapı, inşaat, makine ve makine ekipmanları, tarım ürünleri, hayvancılık, besi ve yem, ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri, mücevherat, elektronik aletler, otomotiv ve oto parçaları, turizm, ileri teknolojili ürünlerde yatırım fırsatları var."