Körfez’le ticaret artacak

TÜRKİYE-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında serbest ticaret anlaşması (STA) birinci tur müzakereleri gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve KİK arasındaki STA müzakerelerinin ilk turu Ankara'da yapıldı. Söz konusu müzakerelerin birinci turunda, taraflar arasında, anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık gibi alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler yapıldı. Taraflar, müzakerelere çevrim içi toplantılar ile devam edecek ve ikinci tur müzakereleri için yılın son çeyreğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelecek. Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Türkiye, geçen yıl KİK üyesi ülkeler ile 31,5 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdi.