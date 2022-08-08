Koridordan bir haftada 305 bin ton sevkiyat

Türkıye'nın arabuluculuğuyla imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde bir haftada mısır, ayçiçeği ve soya taşıyan 10 ticari gemi, emniyetli şekilde Ukrayna limanlarından ayrıldı, 2 boş gemi de tahıl almak üzere Türkiye'den Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gitti. Bugüne kadarki sevkiyat kapsamında toplam 170 bin 458 ton mısır taşıyan 4 geminin Türkiye'deki limanlara ulaşması planlanırken, diğer gemilerin varış noktaları İtalya, Çin, İrlanda, İngiltere ve Lübnan olarak belirlendi. Bir haftalık sevkiyat kapsamındaki diğer 6 geminin varış noktaları İtalya, Çin, İrlanda, İngiltere, Lübnan olarak belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Dün İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti. Öte yandan Ukrayna'dan hareket eden, 12 bin ton mısır taşıdığı öğrenilen Türkiye bayraklı Polarnet adlı gemi de İstanbul Boğazı'ndan Derince Limanı'na ulaştı.