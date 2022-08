Korku evine 6 bin 500 TL

SABAH, dün itibarıyla hayalini kurdukları üniversitelere kayıt yaptırmaya başlayan yüzbinlerce üniversite öğrencisinin en büyük sorunu "kiralık ev" sıkıntısını yerinde deneyimlemek için İstanbul'u sokak sokak gezdi. Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek 3 bin lira bütçeyle ilçe ilçe gezen muhabirimiz Merve Bilkay ve foto muhabiri Hatice Çinar kapısını çaldıkları onlarca emlakçıdan eli boş ve büyük bir hayal kırıklığıyla döndü. SABAH muhabirleri, başını sokabilecekleri sıradan bir "öğrenci evi" ararken, kimi semtlerde bir insanın yaşamasının imkânsız olduğu korku evlerine 6.500 TL istendiğini görürken, bazı semtlerde ise 350 bin liraya kadar çıkan fahiş kiralarla karşılaşarak büyük şok yaşadılar... İşte SABAH muhabirlerinin kaleminden üniversite öğrencilerinin yoğun olarak tercih ettiği Eyüpsultan, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve Kartal gibi ilçelerde tanıklık ettiği ibretlik fırsatçılık hikâyesi...İlk rotamız Eyüpsultan oldu. Üniversite öğrencisi Merve ve Hatice olarak emlakçıları gezmeye başladık. Girdiğimiz ilk dört emlakçıda öğrencilere hatta ailelere bile kiralık ev yok. Emlakçılara girer girmez aynı bakışlar, aynı cümleler karşılaştık: "Maalesef ev yok. Bizim de işlerimiz durdu. Ev sahipleri şu an mevcut kiracılarını çıkarmaya çalışıyor ya da birkaç ay sonra daha da pahalıya kiraya vermek için evlerini boş tutuyorlar." Birbirimize bakarak "Şu an gerçekten öğrenci olsaydık ne yapacaktık?" diyoruz. Nihayet beşinci emlakçıda iki ev olduğunu öğrenince müthiş heyecan yaşıyoruz. Sonunda başımızı sokacak bir ev bulabileceğimiz ümidi kapladı içimizi.Emlakçı bu fiyatlara Eyüpsultan'da ev bulmamızın imkânsız olduğunu söyleyerek, şu uyarıda bulundu: "Yanınıza bir ev arkadaşı daha alın ya da ailelerinizle konuşun size biraz daha para göndersinler. Biz aslında öğrencilere kiralamak istemiyoruz evleri; fiyatlar arttı, ödemelerde zorluk yaşayabilirler. En uygun kiralık daire 5.500 TL'den başlıyor, 45 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emlakçı arkadaşımda bir daire var 4 bin 500 TL ama sobalı..." Günde minimum 15-20 öğrencinin gelip ev sorduğunu ama bütçelerine uygun bir yer bulamadıklarını söyleyen emlakçılar, şu sıralar kiralıktan çok satılık dairelere odaklanmış durumda.Emlakçılara bütçemizin 3 bin TL olduğunu söylediğimizde alaycı bir gülümseme ile karşılaştık. O paraya ancak harabe bir ev bulacağımızı söyleyen bir emlakçı, "Öyle evler de var. Hatta şu an kapış kapış gidiyor. Ama benim kedim var kedimi koysam o evlerde yaşayamaz, size o kadar söyleyeyim. Benim çok yakın arkadaşım Gültepe'de 1.500 TL'ye oturduğu evden çıkarılıyor. Şimdi ev sahibi o evi 9 bin TL'ye kiraya verecek" dedi.LEVENT'TE girdiğimiz yedi emlakçının tamamında kiralık ev yoktu ancak Eyüpsultan'ın aksine öğrencilere sıcak bakıldığını gördük. Sekizinci emlakçıda nihayet dört kiralık daire vardı ama iki ay sonra daireyi teslim alabilecektik. Nedenini sorduğumuzda şu yanıtı aldık: "İçinde kiracılar var. Sözleşmelerini yenilemedik. Artık ev sahipleri kontrat yenilemiyor. En uzun kontrat süresi artık 6 ay oldu ve biz de ciddi bir zam yapacağız."BEŞİKTAŞ'TA ilk emlakçıda bulduğumuz 2-3 ev ise hem bütçemize uygun değil hem çok eski hem de tek odalı... Beşiktaş'ta kiralar 8 bin TL'den başlayıp 350 bin TL'ye kadar çıkıyor. En eski ve yaşaması zor dairelerden birini geziyoruz emlakçıyla. İçinde 4 öğrenci yaşıyor ama ev sahibi onları çıkarıyor. Yaşadığımız üzüntü tarifsiz... Evin dayanılmaz kesif kokusu, rutubetli duvarları... Emlakçı: "Ama bu ev büyük, havadar ve çok merkezi konumu var. Sahile 5 dakika!" Dehşet içinde dinliyoruz. Emlakçı bizi sevdiği için "korku evi"ni bize aylık 6 bin 500 TL'ye vermeyi teklif ediyor.ÜSKÜDAR, Kadıköy ve Kartal'da da gezmediğimiz emlakçı kalmadı. Mahallelerde bakkal, kasap ve manavlara dahi 'Öğrenciyiz, kiralık ev var mı?" diye sorduk. Aldığımız cevaplar birbirinin aynı oldu: "Öğrenciye kiralık ev yok!" Ev sahipleri ve emlakçılar da kirada olan evlerin kiracı tarafından yeniden günlük olarak kiraya verilmesinden yakınarak, "Kiracılar evlerinin kirasını ödemekte zorlanıyor, online uygulamalardan günlük kiraya veriyorlar. Çıksalar yeni girecekleri evler daha pahalı" diyorlar.KİRALIKevler için internet sitelerine fazla ilan konmaması da dikkatimizi çekti. Kadıköy'de bu konudan muzdarip olduğunu söyleyen bir emlakçıdan "Ev bulsak bile eşedosta öneriyoruz. İnternet sitelerine ilan koyduğumuz an telefonlar yağmaya başlıyor" sözlerini duyuyoruz. Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'da evler 6 bin TL'den başlıyor 150 bin TL'ye kadar çıkıyor.İSTANBUL Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, evin bir bölmünü başkasına kiralama konusunda ciddi uyarıda bulunuyor. Aşa, "Evde kalacak kişi sayısına göre kiralar artış gösterebiliyor. Ev sahibi evinde kontratta belirtilen dışında kişilerin yaşadığını öğrendiği takdirde mahkeme yoluyla kiracıları tahliye ettirebilir. Durumu suistimal eden kiracılar da var. Kiracı odasını kiraya veriyor. Bu durum yaygınlaşmaya başladı ve evlere zam yapılmasına yol açtı" dedi.