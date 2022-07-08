Koroplast’ın talep toplaması 20-21-22 Temmuz’da gerçekleşecek

Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Korozo Ambalaj) bünyesinde 1981 yılında kurulan Koroplast markası, 2017 yılından itibaren ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'yi ilk çöp torbası, buzdolabı poşeti gibi ürünlerle tanıştıran ve mutfak yardımcı ürünleri kategorisinin mimarı ve pazar lideri olan Koroplast'ın halka arz için SPK'ya yaptığı başvuru, 30 Haziran 2022 tarihinde onaylandı. Halka arz için talep toplama tarihleri ise 20-21-22 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

Koroplast'ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL'den 174 milyon 600 bin TL'ye çıkarılmasıyla artırılacak 24 milyon 600 bin TL nominal değerli pay ve şirketin mevcut ortağı Korozo Ambalaj'a ait 42 milyon 200 bin TL nominal değerli pay ile toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde; Korozo Ambalaj'a ait 11 milyon 700 bin TL nominal değerli ek satış dahil olmak üzere 78 milyon 500 bin TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 4,68 TL olarak belirlendi.

Koroplast'ın halka arz edilecek paylarının yüzde 25'inin yurt içi yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılara, yüzde 25'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ının yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'un da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 38,26 olması bekleniyor.

Tüketicilerden aldığımız güvenle halka açılacağız

Halka arz izahnamesinin 30 Haziran 2022 tarihinde SPK tarafından onaylandığını belirten Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu "Çöp torbası kategorisinin yaratıcısı olduğumuz, birçok ilke imza atarak yenilikçi ve kaliteli ürünlerle faaliyet gösterdiğimiz sektörde yüzde 100 marka bilinirliğine¹ sahip lider bir markayız. Kurulduğumuz günden bu yana istikrarlı bir büyüme ile karlılığımızı arttırıyoruz. 2020 yılında 279 milyon TL ciro elde ederken, 2021 yılında ise yüzde 46 büyüyerek² 407 milyon TL ciroya ulaştık. Bilgi birikimimizi kullanarak tüketicilerin markamıza olan 'yenilikçi' atfını her zaman korumak için Ar-Ge yatırımlarına öncelik veriyoruz. Ürünlerimizi her daim geliştiriyor, bulunduğumuz tüm kategorileri büyütme hedefiyle kullanışlı ve inovatif ürünler üretiyoruz. Gelişen teknolojiye uygun uygulamalarımız ve sistemlerimizle çöp torbası ve saklama ürünleri üretiminde kullanılmak üzere yıllık 15.500 ton üretim kapasitesine sahibiz.