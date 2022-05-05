Korumalı işyerlerine 2.3 milyon liralık destek

Zihınsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devletin teknik ve mali anlamda desteklediği iş yerlerine geçen yıl 670 bin TL ödenek ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016'dan bugüne kadar bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin TL destekte bulunduk" dedi. Derya Yanık, engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikaları kapsamında korumalı istihdam modelini yürüttüklerini belirterek, bakanlığın sadece mali olarak değil, teknik açıdan da desteklediği çalışma ortamları özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli kişilerin çalışabildiğini kaydetti. Yanık, söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelliyi istihdam etmesi gerektiğini ifade etti.