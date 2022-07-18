KOSGEB 100 bin KOBİ’ye ulaşacak

KOSGEB ve TÜBİTAK'ın yeni çağrıları başvuru bekliyor. 2022 yılında 1.31 milyar TL'si hibe olmak üzere 1.8 milyar TL'lik destek kullandıracak olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı'nı başlatıyor. Bu destekten yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) değerinin altında olan yaklaşık 100 bin işletme faydalanabilecek.KOBİ Enerji Verimliliği Desteği'nden öncelikli olarak "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında destek alan işletmeler dışındaki KOBİ'ler yararlanabilecek. Toplam destek bütçesi büyüklüğü 2022 yılında yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaşması öngörülen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ise KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artıracak "mentor arayüzler" arıyor. TÜBİTAK'ın KOBİ Mentor Arayüzü (BİGG+) çağrısı ile mentorluk mekanizmaları oluşturulacak. TÜBİTAK desteklerinden faydalanmış yenilikçi KOBİ'lerin ve BİGG firmalarının pazar payları ve rekabet güçleri artırılacak.TÜBİTAK, Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2022 Yılı Birinci Çağrısı (1702-Patent Lisans 2022-1) ile yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yoluyla Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılmasına destek verecek. Ayrıca Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.