KOSGEB Başkanı yeni yılda KOBİ’lere sağlayacakları destekleri anlattı

Hasan Basri Kurt, KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki çalışmalarına ve 2022 yılı destekleme faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salgının dünya çapında bütün sektörleri etkilediğini ifade eden Kurt, Türkiye'de sanayi ve imalat sektörünün çalışmalarına ara vermeden devam etmesiyle söz konusu dönemden çok güçlü şekilde çıkıldığını söyledi.

Kurt, hükümetin salgın sürecinde aldığı tedbirler ve uyguladığı politikalar çerçevesinde KOSGEB'in de KOBİ'lere yönelik gerekli bilgilendirme ve destek çalışmalarını hayata geçirdiğine dikkati çekerek, "Bizim en önemli avantajımız, bütün sistemimizin dijitale geçmiş olmasıydı. Yani salgın geldiğinde biz zaten KOBİ'lerimizin başvurularını internet üzerinden alabiliyorduk. Sıfır belge isteyerek e-Devlet üzerinden bütün başvurularını aldık." diye konuştu.

Daha önce yüz yüze yaptıkları girişimcilik eğitimlerini de Anadolu Üniversitesinin desteğiyle çevirim içi olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Kurt, alınan tedbirlerle salgın sürecinde hiçbir hizmetin aksamadığını bildirdi.

Kurt, salgın sürecinden etkilenen ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren 10 binin üzerinde işletmeye yönelik bu yılın başında faizsiz bir destek paketi çıkardıklarını anımsatarak, salgın sürecinin etkilerinin azaltılması için çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

30 AYDA 500 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Kurumun toplam destek bütçesinin 2 milyar lira civarında olduğu bilgisini veren Kurt, kaynağın yaklaşık üçte birini girişimciliğe, önemli bir kısmını Ar-Ge ve Ar-Ge'nin ticarileşmesine, kalanını da işletmelerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla kullandıklarını ifade etti.

Kurt, Temmuz 2019'dan bu yana 500 bine yakın kişinin KOSGEB'in verdiği eğitimleri tamamladığını belirterek, daha önce bu kadar kısa sürede, bu kadar eğitimin verildiği bir dönem yaşamadıklarını, girişimcilerin salgına rağmen eğitim konusunda hevesli olduğunu söyledi.

YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ VE ÇAĞRILARI

Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinin halihazırda devam ettiğini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Sadece Ar-Ge'nin yeterli gelmediğini gördük ve zaman içinde Ür-Ge'yi de ekledik. Ar-Ge ve Ür-Ge'yi sadece laboratuvar olarak değil, bütün yazılımlar ile bununla ilgili konuları da Ar-Ge'nin kapsamı içine alabiliyoruz. Dijitalleşmeyle beraber birçok konunun anlamının değiştiği gibi Ar-Ge'nin de anlamı değişti."

Kurt, KOSGEB olarak yeni dönemde "Yeşil Ekonomi"ye ilişkin de ciddi bir çalışma yaptıklarını, enerji verimliliğine yönelik KOBİ'lerin farkındalığını artırmak ve onların bu konuda uzman kişiler tarafından destek almasını sağlamak için yeni bir program başlattıklarını söyledi. Hasan Basri Kurt, program kapsamında, enerji verimliliği danışmanlarının sahada KOBİ'lere ulaşarak verimliliği nasıl artırabileceklerine ilişkin bilgi vereceğini ifade etti.

Dijitalleşmeyle ilgili de yeni bir süreç başlattıklarına işaret eden Kurt, TÜBİTAK ve TÜSSİDE ile yaptıkları ortak çalışmayla Türkiye'de dijital yetkinlik ölçümü yapılmasını amaçladıklarını bildirdi. Kurt, KOBİ'lere yönelik yapılacak yetkinlik ölçümleriyle, dijitalleşme yol haritasının çıkarılacağını dile getirdi.

Tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik de destekleme çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Büyük firmalarla KOBİ'lerin birlikte oluşturdukları bir tedarik zinciri var. Bu tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve tedarik zincirine yeni halkaların katılmasıyla ilgili bir yeni geliştirme programı başlattık. Bütün dünyanın ilgisi salgın sürecinde imalat sanayisi özelinde Türkiye'ye yönelmiş durumda. Lojistik avantajlarımız var. Büyük firmalar bizim kendi KOBİ'lerimizden faydalanmak istiyor. Nihai ürünlerdeki yerlilik ve millilik oranlarını artırmak için de bu tedarikçi geliştirme programını kurguladık. İnşallah 2022'de de KOBİ'lerimizin büyüme hızına biz güçlü bir şekilde destek olmak istiyoruz."

"AR-GE'YE YÖNELİK DESTEK PROGRAMININ İKİNCİ ÇAĞRISINA ÇIKTIK"

KOSGEB olarak standart Ar-Ge programının dışında daha geniş boyutlu Ar-Ge yapılabilmesi amacıyla yeni bir çağrıya çıktıklarını ifade eden Kurt, "Bu çağrı kapsamında savunma sanayisi ve ilaç sektörü öncelikli alanlar olacak. Bunun yanında da raylı sistemler var. Biz bu çağrı kapsamında 6 milyon liralık Ar-Ge desteği vereceğiz. Söz konusu alanların muhataplarıyla irtibat halindeyiz." diye konuştu.

Kurt, söz konusu sektörlerin şu anda yerlileşmeye ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin katma değeri yüksek alanlarına KOBİ'lerimizi yönlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.