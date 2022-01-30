KOSGEB desteğiyle Çankırı’da meyve cipsi üretim tesisi kurdu, gözünü yurt dışına dikti

Salim Kara, 2002 yılında astsubaylıktan emekli olduktan sonra Çankırı'nın Eldivan ilçesine yerleşti. Çocuklarının tavsiyesi üzerine meyveleri kurutarak doğal cips yapmaya karar veren Kara, yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı projeyle KOSGEB'den 100 bin liraya yakın hibe alarak yaklaşık 700 bin lira maliyetle tesis kurdu.

Çoğunluğu Eldivan ilçesinden olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden temin edilen taze meyveler, tesiste temizleme işlemlerinin ardından ince ince doğranarak kurutmaya hazır hale getiriliyor.

Güneşte kurutmayla aynı etkiye sahip makineye yerleştirilen meyveler, burada yaklaşık 20 saat kalarak çıtır hale getiriliyor. Hazırlanan meyveler, Eldivan ilçesinin isminden esinlenerek "İldivan Doğal Kuru" markasıyla paketlenerek tüketiciye ulaştırılıyor.

DUBAİ'DEKİ FUARA KATILIP, YURT DIŞINDA MÜŞTERİLER EDİNMEYİ AMAÇLIYOR

Salim Kara, AA muhabirine, işe başlamadan önce kapsamlı bir araştırma yaptığını, başarılı olacağını ümit ederek işe başladığını söyledi.

Ürünlerinin tüketiciler tarafından çok beğenildiğini belirten Kara, "Yurt içinde birçok yere gönderiyoruz, yurt dışına da numuneler gönderdik ve çok beğenildi. Ankara'da 15 lokasyona veriyoruz. İşletmemiz fabrikalaşmaya doğru gidiyor, kısa zamanda bunun olabileceğini keşfettik." dedi.

Yakında Dubai'deki bir fuara katılıp, yeni müşteriler edinmeyi amaçladıklarını dile getiren Kara, "İhracata da başlamak istiyoruz. Geçen sene haziran ayında kurduk firmamızı. Bir sene olmadı henüz ama çok iyi durumdayız diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Eldivan ilçesinin kirazının meşhur olduğunu, bunun yanı sıra birçok meyveyi cipse dönüştürdüklerini anlatan Kara, "Ürünlerimizi doğal şekilde hiçbir katkı maddesi, şeker veya başka bir şey kullanmadan fırında kurutuyoruz. Çok da güzel netice alıyoruz, çekirdeksiz kurutuyoruz. Elmanın, kavunun, mandalinanın, armudun, çileğin, hepsinin cipsini yapıyoruz. Ürünlerimiz gayet güzel, sağlıklı, katkısız. En önemlisi de bu zaten." şeklinde konuştu.

Kara, günde 50 ile 100 kilogram arasında meyveyi kurutabildiklerini, işletmeyi büyüterek 10-15 makineyle kurutma işlemi yapacaklarını kaydetti.

Meyve cipsinin sağlıklı olduğunu vurgulayan Kara, "Çocukların cips yerine bunları yemeleri daha sağlıklı, daha güzel. Beğeni alıyor, geri dönüşlerimiz çok güzel. Diyet yapan insanların özellikle tercih ettiği ürünlerden. Toplantılarda, otellerde, kokteyllerde, marketlerde, benzinliklerdeki marketlerde yolculuk yapanların tercih ettiği bir ürün." diye konuştu.

PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTEYENLER KOSGEB'E BAŞVURABİLİR

KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur da KOSGEB'in küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Projelerini hayata geçirmek isteyenlerin KOSGEB'e başvurabileceğine işaret eden Uğur, "Yeni iş kurmak, iş hayatına atılmak, iş yerini geliştirmek, işletmesine yeni tesisat ve makine almak, personel istihdam etmek, hem yurt içi hem yurt dışı fuarlara katılmak, AR-GE ve inovasyon anlamında projeler üreterek bu projeleri hayata geçirmek isteyen herkes KOSGEB'e başvurabilir." dedi.

Salim Kara'nın da KOSGEB tarafından desteklenmeye hak kazandığına dikkati çeken Uğur, "Salim bey bizden ileri girişimcilik destekleme metoduyla yararlandı. 100 bin liraya yakın hibe desteği aldı, bir sene içinde de 65 bin lira daha alacak." diye konuştu.