KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı yeniden kurgulandı

"KOSGEB'İ ÜLKEMİZDE KOBİ'LERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ HALİNE GETİRDİK"

Kacır, KOBİ'lerin rekabetçiliğini ve inovasyon yetkinliğini geliştirmeyi, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için olmazsa olmaz gördüklerini belirterek, "Son 22 yılda ortaya koyduğumuz sanayi ve teknoloji politikalarının merkezine küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi koyduk. KOSGEB'i ülkemizde KOBİ'lerin en büyük destekçisi haline getirdik. Kurulduğu 1990'dan 2002'ye kadar sadece 4 bin işletmeye bugünkü değerlerle 1,2 milyar lira destek veren KOSGEB'in 2002'den bugüne kadar 1,3 milyon KOBİ'mize 180 milyar lira destek vermesini sağladık." diye konuştu.

Sanayinin, girişimlerin ve KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için Dünya Bankası işbirliğinde "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni başlattıklarını anımsatan Kacır, proje kapsamında KOSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık finansmanla KOBİ'lere karbon ayak izlerini azaltmalarına yönelik kaynak sağladıklarını anlattı.

Kacır, KOBİ'lerin enerji alanında da desteklendiğini belirterek, "KOBİ'lerimizin kendi bünyelerinde güneş enerjisi sistemleri kurmaları için 14 milyon liraya kadar destek oluyoruz. Enerji, su ve ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar katkı veriyoruz. Bu kapsamda 90'dan fazla KOBİ'mizi destekleme kararı aldık." bilgisini verdi.