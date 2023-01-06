KOSGEB’ten Siirt’teki imalatçı KOBİ’lere 2 milyon liraya kadar destek verecek

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, kentte şartları sağlayan imalatçı işletmeleri ziyaret ederek, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı'nın yeni çağrıları hakkında bilgi verdi.

Erkılıç, çağrıların ikisi dijitalleşme, biri ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması kapsamında, toplam destek üst limiti dijitalleşme temalı çağrılarda 2 milyon lira, rekabetçiliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olan çağrıda ise 1,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Çağrılar kapsamında personel giderleri için geri ödemesiz, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alım giderleri için ise geri ödemeli destek sağlanacağı bildirildi.