Koşu dünyasına yön veren HOKA, Sportive ile Türkiye’ye geldi!

Sportive'in distribütörlüğünde satışa çıkacak HOKA, inovatif teknolojileri ve üstün yastıklama sistemiyle hem profesyonel sporculara hem de aktif yaşamı benimseyen herkese yepyeni bir deneyim sunacak.

Fransız iki sporcunun "uçarcasına koşu hissi veren bir ayakkabı" hayaliyle doğan ve bugün California merkezli Deckers Outdoor Corporation çatısı altında faaliyet gösteren HOKA, küresel çapta hızla büyüyerek pazar payını istikrarlı şekilde artırdı ve performans dünyasında ezber bozdu. Koşuculara konfor, hafiflik ve denge sunan HOKA, Cushioned Midsole (üstün yastıklama), patentli Active Foot Frame (dinamik kavrama) ve MetaRocker (akıcı adımlar) teknolojileriyle vücudun doğal hareket akışına uyum sağlıyor. Yumuşak orta tabanı sayesinde her adımda konforu, hareket özgürlüğünü ve yüksek performansı bir arada yaşatıyor.

"Fly Human Fly" mottosuyla yola çıkan HOKA, 2025 ilkbahar yaz sezonuyla birlikte Sportive, Beymen, Intersport, House of Superstep, Superstep, Boyner, Wunder ve Vitruta gibi seçkin mağazalarda sporseverlerle buluşuyor.

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