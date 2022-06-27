Kotasyon Nedir? Borsa Terimi Olarak Kotasyon Ne Demek Ve Ne Anlama Gelir?

İnternet üzerinde de çok sık araştırılmakta olan kotasyon terimi, menkul kıymetler borsası içerisinde gerçekleşen bir takım işlemlere verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilerseniz; Fransızca ''cotation'' olan, borsa terimi olarak kotasyon ne demek ve ne anlama gelir? Sorularının cevaplarını birlikte inceleyelim...

Kotasyon Nedir?

Menkul kıymetler borsasında, aktif işlem gören pek çok değerin istenmesi ile birlikte gerekli şartları taşıması ya da mevcut durumla ilgili aktif pazar listesi içerisinde kayıt bulunması işlemlerine kotasyon denmektedir. Kotasyon terimi, listeleme olarak da ifade edilmektedir. Ayrıca, batı ülkelerinde doğrudan doğruya sıradan bir aktif borsa içerisinde, alım- satımda sıradan bir menkul kıymetin fiyatının amacı dışarısına çıkması sebebiyle tecili işlemleri olarak ifade edilmektedir.

Türkiye'de kotasyon teriminin karşılığıysa, kamu kuruluşu ya da Anonim Şirket tarafından ihraç edilen menkul kıymetler borsası listesi bünyesinde alınma işlemi anlamı olarak bilinmektedir. Literatür içerisinde "Listing" olarak da ifade edilebilen kotasyon terimi, menkul kıymetler borsalarında sürekli şekilde işlem görmesi, istenen sermaye piyasası enstrümanlarının borsa kurallarında bulunan şartları barındırmaları durumunda alakalı pazar listesine kaydedilerek, işlem görmesi anlamına gelmektedir. Buna göre, yönetmelik içerisindeki şartları barındırmayan menkul kıymetler, borsa içerisinde yer alamamaktadırlar ve işlem görememektedirler.

Kotasyon Ne Demek?

Borsa yönetmeliğinde belli olan şartları barındıran sermaye piyasası enstrümanları bünyesine dahil olmak isteyen, bu pazarda listenin içinde yer almak ve işlem görmek isteyen taraflara izin verilmesi durumu kotasyon olarak adlandırılmaktadır. Borsada yer alan bu terim, ''borsaya kote olmak'' anlamında da kullanılmaktadır. Dolaylı ve dolaysız kotasyon olarak da ikiye ayrılmış olan kotasyonun bu tanımları şu şekilde açıklanabilir;

Döviz kurunun, yerli olmayan ve yabancı olan para birimi tanesine, ulusal paranın oranı olarak tanımlanması durumuna dolaysız kotasyon ismi verilmektedir. Bu yöntemin adına, bu tanımlamaya ek olarak ve bunun haricinde; Avrupa yöntemi ismi de verilebilir.

Döviz kurunun, tek birim ulusal para karşılığında bulunan yabancı para oranı şeklinde de tanımlanmasına dolaylı kotasyon ismi verilmiştir. Bu tanımın ve kelime anlamının yanında ek olarak, Amerikan yöntemi ismi de kullanılmaktadır.