Koton’a Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü

İş dünyasının önemli liderlik ödülleri arasında yer alan 'Altın Lider Ödülleri'nin üçüncüsü bu yıl 18-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu. Türkiye'nin en beğenilen CEO, CFO, CMO ve CHRO'su iş dünyasının tüm paydaşlarının oylarıyla belirlendi.

Türk hazır giyim sektörünün en büyük markalarından olan Koton'un başarılı yönetim takımı ödüllere layık görülen yöneticiler arasında yer aldı. Altın Lider Ödülleri'nde Koton CEO'su Dr.A. Bülent Sabuncu, CFO Mert Güneş Sönmezsoy, Pazarlama ve Görsel İletişim Direktörü Büşra Miray Müftüoğlu Diren ve İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Gemici Türkiye'nin en beğenilen yöneticileri arasında yer aldı.

Koton, Altın Lider Ödülleri'nde 4 kategoride birden aldığı ödüller ile 'Türkiye'nin Altın Liderleri Büyük Ödülü'ne de layık görüldü.

Toplantı ve etkinlik şirketi Krea MICE tarafından hayata geçirilen Altın Lider Ödülleri'nde ödül töreni, 'Büyülü Gala Geceleri' olarak tanımlanan ve Raffles Hotel'de her bir kategori için ayrı olarak organize edilen 4 gecede gerçekleştirildi.

Koton CEO'su DR. A.Bülent Sabuncu şu değerlendirmeyi yaptı: "Altın Lider Ödülleri'nde Koton'un başarılı liderleri olan CHRO, CFO, CMO ödüllerin alan arkadaşlarımla birlikte 4 ödülü birden almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa süre önce 10. kez en beğenilen kadın markası ödülünü almıştık. Şimdi aldığımız bu ödüllerle en iyi yönetilen şirketlerden biri olduğumuz da tescil edilmiş oldu. 29 ülkede 8 bin kişiyi aşan çalışanımızla, yüzde 72 kadın çalışan oranımızla, sürdürülebilirliği varoluşunun odağına koymuş bir marka olarak istikrarlı yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu kıymetli ödüller için oy veren ve katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz"

Marka kısa süre önce de Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce düzenlenen '1 Numaralı Markalar' ödüllerinde 10'uncu kez 'AVM'lerde En Beğenilen Kadın Giyim Markası' seçilmişti.